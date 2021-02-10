Такую информацию озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
В Украине ожидается поставка вакцины от компании AstraZeneca.
Напоминаем, на прошлой неделе глава Минздрава Максим Степанов сообщил,что в Украине процесс вакцинации от коронавируса начнется после 15 февраля.
В Украине ожидается поставка вакцины от компании AstraZeneca.
Напоминаем, на прошлой неделе глава Минздрава Максим Степанов сообщил,что в Украине процесс вакцинации от коронавируса начнется после 15 февраля.