Такую информацию озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".



В Украине ожидается поставка вакцины от компании AstraZeneca.



Напоминаем, на прошлой неделе глава Минздрава Максим Степанов сообщил,что в Украине процесс вакцинации от коронавируса начнется после 15 февраля.