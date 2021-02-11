В Харькове, 11 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1-3) до 17:00 11.02.21 г., ул. Армейская (ч/с), пер. Артиллерийский (ч/с) до 20:00 11.02.21 г.



А также:



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 114-а (п. №5, стояк) до 17:00 11.02.21 г.; пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №1,2) до 20:00 11.02.21 г.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 9-а (п. №1), ул. Академика Богомольца, 7, 9, шоссе Григоровское (Комсомольское), 86 (п. №3, стояк) до 20:00 11.02.21 г.



Основянский район:

ул. Валдайская, 24-а (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 11.02.21 г.

