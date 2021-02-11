Ольга Халепа, учительница из Лозовского района  вошла в число лучших педагогов 2020 года.

Соответствующий рейтинг был составлен общественно-политическим еженедельником Освіта. О присвоении звания учительница написала на своей странице в Facebook.

"Ничего себе! По версии всеукраинского общественно-политического еженедельника Освіта меня признали лучшим педагогом 2020! Удивлена!" – отметила Халепа.

Учительница биологии и естествознания Яковлевского лицея Ольга Халепа стала известна весной прошлого года, после введения карантина и дистанционного обучения. Она записывала рэп-уроки для учеников и выкладывала его в YouTube.

Именно за необычный подход к проведению уроков при дистанционном обучении Ольга Халепа и получила награду.









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