Ольга Халепа, учительница из Лозовского района вошла в число лучших педагогов 2020 года.

Соответствующий рейтинг был составлен общественно-политическим еженедельником Освіта. О присвоении звания учительница написала на своей странице в Facebook.



"Ничего себе! По версии всеукраинского общественно-политического еженедельника Освіта меня признали лучшим педагогом 2020! Удивлена!" – отметила Халепа.



Учительница биологии и естествознания Яковлевского лицея Ольга Халепа стала известна весной прошлого года, после введения карантина и дистанционного обучения. Она записывала рэп-уроки для учеников и выкладывала его в YouTube.



Именно за необычный подход к проведению уроков при дистанционном обучении Ольга Халепа и получила награду.

















