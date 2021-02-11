По словам очевидцев, ЧП произошло в доме по улице Гвардейцев-Широнинцев, 30.

Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале.



Два парня, судя по видео, зашди в подъезд с собакой, прыгали и танцевали, колотили по стенам, срывали с них плакаты и били ногами по двери квартиры.



Однако, по предварительным данным полицию жильцы не вызывали.