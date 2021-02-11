Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 11 февраля облачная погода с прояснениями.

Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой мокрый снег и дождь.

Местами гололед. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, 7 - 12 м / с.

Температура ночью 3 - 8 ° мороза, днем от 1 ° мороза до 4 ° тепла.

По прогнозам синоптиков, завтра значительно потеплеет – днем будет до плюс семи градусов. Ожидается дождь.

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