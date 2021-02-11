Регион лидирует по количеству нарушений экологического законодательства.

Как сообщает глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, за январь 2021 года в Харьковской области инспекторы составили 229 админпротоколов о нарушении экологического законодательства, что является наибольшим количеством по сравнению с другими регионами Украины.Кроме того, Харьковщина стала лидером по количеству незаконных свалок мусора. Инспекторы выявили 451 такой объект, что более чем в два раза опережает Херсонскую область, которая занимает вторую строчку статистики с 220 свалками.По словам Малеваного, ответственность за несоблюдение природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами лежит на органах местного самоуправления. Именно они обязаны обеспечивать сортировки, вывоза, захоронения и утилизации мусора в соответствии с экологическим законодательством