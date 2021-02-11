В Харьковской области прокуратура начала уголовное производство за невыполнение лесхозом решения суда.

Об этом сообщает областная прокуратура.



Хозяйственным судом Харьковской области удовлетворен иск областной прокуратуры в интересах государства о взыскании более 9 миллионов гривен ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев.



В соответствии с судебным решением от июня 2020 года лесохозяйственное предприятие Чугуевского района обязано возместить этот вред, причиненный вследствие противоправной деятельности последнего.



Несмотря на финансовую возможность, судебное решение так и не выполнено, что стало основанием для начала досудебного расследования по факту невыполнения судебного решения, причинившее существенный вред государству (ч.3 ст.382 УК Украины).