С июня турецкая авиакомпания Pegasus Airlines откроет рейсы из Харькова в курортный город Бодрум

Перелеты в Бодрум выполняются только в летний сезон, до 29 октября.Такую информацию дает lowcost.ua.



Стоимость билетов из Харькова в одну сторону стартует от 104 евро. Указанная сумма включает перевозку одной единицы ручной клади размером 55х40х20 см.



Перелеты из Харькова будут выполняться с 1 июня дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Вылет в 4:50, прилет — в 7:15.