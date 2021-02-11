В Харьковской области будут судить бывшего директора предприятия, который завысил стоимость оборудования для диспетчеризации лифтов на сумму более 1 миллион гривен.

По данным прокуратуры, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора фирмы по факту завладения денежными средствами должностным лицом совершенного повторно и служебного подлога (ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 УК Украины).



Между Солоницевским поселковым советом и обществом с ограниченной ответственностью заключены договоры, согласно которым ООО приняло на себя обязательства по выполнению работ на установку оборудования диспетчеризации лифтов в жилых домах пгт Солоницевка.



Директор ООО изготовил и предоставил заместителю поселкового головы Солоницевского поселкового совета Дергачевского района Харьковской области акты приемки выполненных строительных работ по завышенным ценам на лифтовое оборудование общей суммой более 1 млн грн.



В дальнейшем Солоницевского поселковым советом на основании указанных актов на банковский счет ООО перечислено указанную сумму.



Общая сумма ущерба, нанесенного территориальной общине Солоницевского поселкового совета, действиями директора ООО, составляет более 1 млн грн.



Досудебное расследование проводили сотрудники Следственного управления ГУНП в Харьковской области.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.