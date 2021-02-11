97 единиц спецтехники убирают снег на улицах Харькова.

Об этом сообщили городские власти.



Ночью работало 56 машин. На дороги было высыпано 345,5 куб. м песчано-солевой смеси и 208 т соли.



Уборкой снега на придомовых территориях занимаются 1696 дворовых рабочих, в работе используются 33 единицы автотракторной техники и 22 средства малой механизации.