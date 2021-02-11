15 декабря 2015 Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, провозгласив 11 февраля Международным днем женщин и девушек в науке.

13 мая 1992 года по инициативе главы Ватикана Иоанна Павла II, был предложен новый международный памятный день — Всемирный день больного.



В этот день православные верующие чтят память преподобного Лаврентия Печерского.



День ангела отмечают: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Федор, Яков, Агафон, Лана.

