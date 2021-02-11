В Харьковской области 10 февраля от снега расчистили почти 3 тысячи километров дорог.

Для обработки дорог использовали 1235 куб. м противогололедных материалов и 35 тонн технической соли.



Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог.



Проезд школьными и автобусными маршрутами обеспечен. Для уборки снега на дорогах общего пользования привлекались 303 единицы специальной техники и 231 рабочий филиалов облавтодора.