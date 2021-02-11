Для общения с людьми любая непогода не является помехой – народный депутат Украины Юлия Светличная посетила с рабочей поездкой Сахновщинский и Кигичевский районы Харьковской области. Пообщалась с активом громад и провела личный прием граждан.

Люди открыто высказали свою позицию

Своей традиции не изменяет

Когда власть демонстрирует полное равнодушие

Ухудшение погодных условий и необходимость принятия мер для обеспечения проезда по дорогам – в первую очередь экстренного и социального транспорта – стало первоочередным вопросом на совещаниях с председателями местных громад и депутатским корпусом.– Целый день провела в юго-западных районах родной области. Именно отсюда в Харьков пришли снегопады, а Сахновщина и Кегичевка одними из первых приняли удар стихии. Обсудили с местной властью координацию усилий при усложненных погодных условиях. С моей стороны – полная поддержка, 24 часа на связи. Обязательно проконтролирую действия областных служб, которые обязаны обеспечить эффективный ответ погодным вызовам, – заверила Юлия Светличная.Главы громад, в свою очередь, обратились к народному депутату с вопросами, которые волнуют местных жителей – передача земель в собственность, оснащение коммунальных предприятий техникой, формирование новых отношений с государственными учреждениями и сохранение учреждений здравоохранения.И, конечно же, Юлия Светличная провела традиционный личный прием граждан. Народный депутат часто посещает свой округ, общается непосредственно с жителями и знает, чем они живут. Ни один из вопросов не остается без внимания. Все проблемы, с которыми к ней обращаются люди, тщательно прорабатываются.– Конечно же, пообщалась с людьми. Для этого, по нашей прекрасной традиции, нам любая непогода – не помеха, – говорит народная избранница. – Каждое обращение изучу досконально, ни один вопрос не останется без внимания.Неудивительно, что люди стоят горой за своего народного депутата, лидера Блока Светличной «Разом!», поскольку всегда могут рассчитывать на поддержку Юлии Светличной, ее понимание и реальную помощь.– Я знакома с Юлией Александровной еще с тех пор, как она была заместителем главы Харьковской облгосадминистрации. Знаю ее как высококвалифицированного, профессионального специалиста, человека, который всегда заботился и продолжает заботиться, уже как народный депутат от нашего округа, о людях, о регионе. В частности об обеспечении учреждений образования и нашего – в том числе, – говорит директор КЗ «Сахновщинский учебно-реабилитационный центр» Нина Санина. – Мы очень уважаем Юлию Светличную и во время довыборов по 179-му округу весь коллектив ее поддержал. Мы видим ее реальную помощь и поддержку. Мы всегда за нее. Желаем ей успехов!Свой визит в Кегичевку Юлия Светличная начала с совещания с активом громады.Именно Кегичевка первой в регионе выступила с протестом против повышения тарифов на коммунальные услуги. И Юлия Светличная первой из политиков встала на защиту людей. А ее, в свою очередь, поддержали депутаты громад.– Спасибо, что вы так монолитно поддержали и жителей громады, и всех соотечественников. Это очень ценно. Самое главное, что мы можем делать – это реагировать на вызовы оперативно, быстро, так, как вы можете, – отметила Юлия Светличная. – Кегичевка была первой, где открыто высказали свою позицию. Не тышком-нышком, как говорится, между капелек, а четко, громко и уверенно, несмотря на политические флаги – только на стороне людей. Вы действительно поддерживаете то, чего требуют люди. Я вам благодарна и надеюсь на продолжение столь же плодотворного сотрудничества.После совещания Юлия Светличная провела личный прием граждан – этой традиции в своей работе она не изменяет с тех пор, как была руководителем Харьковщины. Люди идут к народной избраннице с различными проблемами.Так, директор местной школы обратилась с просьбой помочь с ремонтом старого забора вокруг учебного заведения.– Договорились с председателем, что за собственные средства сделаем документацию. И будем настаивать на том, чтобы в нынешнем году в областной бюджет было включено финансирование новой ограды для вашего заведения, – отметила Юлия Светличная.Житель села Антоновка, не дождавшись помощи от областной власти, пришел к народному депутату – в его родном селе нет централизованного водоснабжения.– Вот пришло письмо из жилищно-коммунального департамента областной администрации. Пишут, что все сделано в полном объеме, а воды как не было, так и нет. Можете себе представить, что это такое – второй год без воды, – посетовал мужчина.Юлия Светличная заверила, что как депутат лично обратится в департамент, чтобы исправили эту ошибку.– Я направлю четкое и жесткое обращение лично от себя, чтобы они отреагировали. Вы же имеете право пользоваться водой – так больше продолжаться не может, – сказала она.Большинство людей приходили к Юлии Светличной с просьбой о материальной помощи – в основном на лечение. В наше время, когда уровень жизни стремительно падает, когда у людей не хватает средств даже на самое необходимое, а власть демонстрирует полное равнодушие, обращение к народному депутату и ее готовность помочь – для людей едва ли не единственное утешение.Людям нужны реальные дела, а не политические лозунги и заявления, уверена Юлия Светличная. Быть ближе к людям и оперативно решать сложные и срочные вопросы – главный критерий ее работы. Своего лидера поддерживают депутаты громад и областного совета от партии «Блок Светличной «Разом!», продолжают работу в громадах так, чтобы проблемных вопросов становилось все меньше.