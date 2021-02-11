Харьковчанам предлагают бесплатный тест на антитела к коронавирусу. Однако услугу смогут получить не все желающие – для этого нужно стать донором крови.

Харьковский областной центр службы крови начал бесплатное тестирование донорской крови на антитела к Covid-19 (IgG), сообщается на официальной странице центра в Facebook.Каждый желающий, став донором крови, сможет узнать, болел ли он коронавирусом, и получить соответствующую справку.– Такой анализ крови представляет собой автоматизированный двухэтапный иммуноанализ, который позволяет качественно определить наличие антител класса (IgG) к SARS-CoV-2 в крови и плазме человека. Показатель индекса 1,4 (и более) свидетельствует о положительном результате, следовательно, вы, вероятнее всего, перенесли заболевание covid-19 и имеете соответствующие антитела (lgG). Показатель ниже 1,4 свидетельствует о негативном качественном определении антител (IgG), – отметили в службе крови.Предполагается, что бесплатное тестирование доноров на антитела будет продолжаться до конца нынешнего года.Харьковский областной центр службы крови находится по адресу: ул. Клочковская, 366. График работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00, в каждую третью субботу месяца – с 8.00 до 13.00.