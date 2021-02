В Финляндии внимание общественности привлек восхитительный рисунок, изображающий сложную геометрическую фигуру на снегу.

Об этом сообщает Associated Press.Под руководством художника-любителя Янне Пюкко 11 добровольцев в снегоступах сделали серию сложных геометрических узоров на поле для гольфа. Узоры напоминают морскую звезду в окружении шести огромных снежинок.Фото: Associated PressФинская газета Helsingin Sanomat сообщила, что это может быть самый большой снежный рисунок, когда-либо сделанный в стране.Фото: Associated Press«Это был одновременно социальный и визуальный вызов», — сказал Янне Пюкко. Говоря о социальных проблемах, он упомянул способность вдохновлять и руководить группой для создания художественных работ, основанных на строгом геометрическом дизайне.Фото: Associated PressХудожник сообщил, что рисунок с самого начала был задуман как временный и будет находиться на поле только до следующего снегопада или сильного ветра.