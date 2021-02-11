В Финляндии внимание общественности привлек восхитительный рисунок, изображающий сложную геометрическую фигуру на снегу.Об этом сообщает Associated Press.
Под руководством художника-любителя Янне Пюкко 11 добровольцев в снегоступах сделали серию сложных геометрических узоров на поле для гольфа. Узоры напоминают морскую звезду в окружении шести огромных снежинок.
Фото: Associated Press
Финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что это может быть самый большой снежный рисунок, когда-либо сделанный в стране.
Фото: Associated Press
«Это был одновременно социальный и визуальный вызов», — сказал Янне Пюкко. Говоря о социальных проблемах, он упомянул способность вдохновлять и руководить группой для создания художественных работ, основанных на строгом геометрическом дизайне.
Фото: Associated Press
Художник сообщил, что рисунок с самого начала был задуман как временный и будет находиться на поле только до следующего снегопада или сильного ветра.