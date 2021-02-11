Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«По поводу смерти Антона Логвинова у полиции рассматривают три основные версии.Правоохранители назначили пять экспертиз по факту гибели 15-летнего Антона Логвинова.Сейчас следствие рассматривает три основных версии случившегося:- убийство парня кем-либо из знакомых (друзья, родственники, соседи)- убийство посторонним человеком на почве внезапно возникших неприязненных отношений- несчастный случай.Детали будут известны после окончания всех экспертиз, а так же получения показаний. На текущий момент опрошены одноклассники умершего, родственники», сказано в информации канала.