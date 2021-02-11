В Харьков готовится приехать житель города Тампико (Мексика) Эдуардо Моралес. Парень намерен поступить в Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".

В эфире местного мексиканского телевидения Эдуардо Моралес рассказал, что мечтал стать инженером-программистом. Освоить IT-специальность решил в харьковском политехе, и готов ради этого отправиться из родной страны на другой континент.Как сообщили в пресс-службе НТУ "ХПИ", Эдуардо Моралесу уже пришло приглашение из политеха. Мексиканец будет учиться в харьковском вузе по бакалаврской программе в течение 4-х лет.В политехе также добавили, что в вузе учатся 1400 студентов из 58 стран мира.Национальный технический университет Харьковский политехнический институт основан в 1885 году. Это был второй технологический институт на нынешней территории Украины после Львовской технической академии.Его открытие состоялось 15 сентября 1885 года. В то время в вузе было всего два отделения – механическое и химическое, куда принимали только 125 человек. На момент открытия в институте планировалось по штату 17 преподавателей: 10 профессоров и 7 адъюнкт-профессоров. Реально же по состоянию на 1885 года работали всего 5 преподавателей, а с января 1886 года - шесть.В 1921 году при институте был открыт первый на Украине рабочий факультет.С момента открытия вуз подготовил свыше 120 тысяч специалистов. Среди его выпускников – знаменитые инженеры, ученые, такие как Алексей Бекетов и Лев Ландау, и многие другие.В апреле 1994 года Кабинет Министров Украины присвоил Харьковскому политехническому институту статус Государственного политехнического университета, а в 2000 году вуз получил статус Национального – НТУ "ХПИ".Сегодня в университете действует 21 факультет дневной формы обучения, заочный факультет, факультет довузовской подготовки, центр подготовки иностранных граждан, межотраслевой институт повышения квалификации, три научно-исследовательских и проектно-конструкторских института.