Кабминет министров намерен сократить расходы бюджета в 2022 году примерно на 90 миллиардов гривен. Этого требует МВФ в рамках снижения дефицита бюджета.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Корреспондент.- Мы ставили цель - ориентировочно 4-4,5% ВВП дефицита госбюджета на 2022 год. У МВФ индикатор - 3,5%. При этом 2020 год мы закончили с дефицитом 5,3% ВВП, а в 2021-м планируем быть в рамках 5,5%, - рассказал министр.Отметим, дефицит бюджета на 2021 год также сократили по требованию МВФ.Напомним, миссия МВФ с декабря работает в Украине над пересмотром кредитной программы stand-by, но пока в фонде не называют сроков принятия решения по выделению новых траншей.