Необходимо современно подходить к управлению городом, а не имитировать бурную деятельность. Прежде всего нужно наладить систему обратной связи с харьковчанами, определить четкие критерии эффективности работы департаментов. Своим видением, как изменить принцип работы горсовета, поделился в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» депутат Харьковского городского совета от фракции Блока Светличной «Разом!» Дмитрий Булах.

Почему полномочия мэра до сих пор не прекращены?

Коммунальным предприятиям необходим аудит



Качественных изменений в тендерах нет



Работа комиссий носит формальный характер

– В общем-то, эту техническую процедуру исполнительные органы городского совета должны были провести еще 30 декабря, на второй сессии горсовета, чтобы дать возможность харьковчанам избрать следующего мэра в марте нынешнего года. Но, как сообщил на пресс-конференции исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов, он узнал о том, что такое решение должно быть принято, из СМИ. А СМИ об этом стало известно из сообщения профильного комитета Верховной Рады, который, собственно, и рассматривает вопрос внеочередных выборов городского головы.Это говорит о неспособности структур исполнительной власти выполнять свои обязанности. Теперь харьковчане как минимум до октября будут жить без избранного городского головы. Его обязанности будет исполнять сам Игорь Терехов, если его не снимут в процессе.Мы рассчитывали, что юридический департамент подготовит техническое решение. Однако этого не произошло. И чтобы там снова «не забыли» подготовить решение, а также с целью разблокировать процесс избрания нового мэра, мы подали проект решения на рассмотрение горсовета. Думаю, получим поддержку коллег, потому что я действительно не вижу ни одного аргумента, позволяющего понять, почему харьковчане не имеют права выбирать нового городского голову.– Не думаю, что это разночтения. Это «техническая» хитрость, чтобы действующий исполняющий обязанности просидел в кресле мэра еще полгода. Это делается специально, чтобы он имел некий временной люфт, а потом еще что-то придумают. В Украине были прецеденты – например, жители Луцка три или четыре года не могли избрать нового мэра вместо предыдущего. Мы тоже не застрахованы от любых комбинаций, которые не дадут нам избрать нового городского голову.Я считаю, что если такие манипуляции привели к тому, что харьковчане потеряли полгода, то ответственные за это в юридическом департаменте должны быть наказаны, потому что это серьезные вопросы. Жители почти двухмиллионного города еще полгода из-за какого-то «иного мнения» должны жить без руководителя.– Безусловно. Сложившаяся ситуация вызывает очень много вопросов.– Секретарь горсовета – должность выборная. Теоретически в зале могут найтись 43 депутата, которые будут настроены на то, чтобы выбрать другого секретаря – и тогда другой секретарь будет исполнять обязанности городского головы. Законодательством предусмотрено, что секретарь горсовета может быть отправлен в отставку. Соответственно, и функции городского головы будет выполнять другой человек – тот, кто избран секретарем.– У меня еще нет ни регламента, ни проектов решений. Имеются только проекты, поданные нашей фракцией, – о прекращении полномочий Геннадия Кернеса и об аудите коммунальных предприятий.Как и было обещано в нашей предвыборной программе, мы предлагаем провести аудит коммунальных предприятий, которые являются символами неэффективности управления городским хозяйством – КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковский метрополитен» и КП «Центральный парк культуры и отдыха имени Горького». Мы предлагаем проверить, насколько эффективно используются имущество и средства данных предприятий, нет ли там злоупотреблений.– На каждое из этих трех коммунальных предприятий открыты десятки уголовных дел относительно неэффективного использования средств. Мы мониторим закупки этих КП через систему ProZorro и наблюдаем завышенные цены на товары и услуги. Мы видим состояние данных предприятий – например, теплосетей с их бесконечными проблемами, которые возникают во время отопительного сезона. Несколько недель назад Игорь Терехов уволил руководителя ХТС. Чтобы новый руководитель понимал, «на каком он свете», он должен получить объективную информацию о том, что происходит в подотчетном ему хозяйстве, за что он, собственно, несет ответственность.Необходимо понять, куда деваются деньги, поскольку очень много вопросов к убыточности того же парка им. Горького.Вопросов очень много. Думаю, что и сам Игорь Терехов как исполняющий обязанности мэра не до конца понимает, что происходит в городском хозяйстве. Потому что там действительно большие проблемы. Так что аудит будет ему только на пользу.– В Харькове еще с 2018 года принят порядок проведения аудита и, насколько мне известно, ни разу за это время не применялся. Мы предлагаем наконец-то его применить и посмотреть, как он работает. Если в хоте тестирования система окажется неэффективной, внести какие-то изменения.Мы предлагаем нанять аудиторскую фирму – не «Рога и копыта», а специалистов с хорошей репутацией, – которая изучит отчетность, использование ресурсов, структуру предприятия в целом.– Я считаю, что нужно огласить тендер, предусмотреть бюджетное финансирование, чтобы на тендер пришли авторитетные аудиторские фирмы.Мы хотим получить объективный результат. Вопрос не в том, чтобы кого-то наказать. Главное – понять, что же не так с коммунальными предприятиями, с теми же теплосетями. Ведь ситуация действительно критическая. Существует ли вообще базис, который необходимо спасать? У меня большие сомнения относительно будущего функционирования данного предприятия. Аудит даст информацию, как дальше строить стратегию теплосетей, сколько средств необходимо туда инвестировать и нужно ли вообще это делать.– Несмотря на целесообразность аудита, нет уверенности, что решение примут, ведь мы не имеем большинства в горсовете. Однако надеемся, что наши коллеги не будут против.– Нужно смотреть правде в глаза, тогда как в горсовете многие стараются закрыть глаза на проблемы. Я не считаю, что это правильная стратегия – на проблемы нужно реагировать адекватно. На протяжении нынешнего сезона ко мне неоднократно обращались люди с жалобами на холод в квартирах. Но дело в том, что в теплосетях уже просто некому работать. Кризис всей системы. И ключевая проблема – не слесари и даже не изношенность сетей, а то, что руководство города не замечает проблем. С таким подходом мы в конечном итоге придем к катастрофе – подобной той, что была в Алчевске.Мы знаем ситуацию с котельной на Павловом поле, где четыре из пяти котлов не работают. Понятно, что четыре котла вышли из строя не одновременно – значит, часть была в нерабочем состоянии еще до начала отопительного сезона. Просто нужно честно говорить о подобных ситуациях. Нужно вести честный разговор: что нам делать с такой проблемой, как теплоснабжение? Или что делать с проблемой протекания крыш? Вопрос крыш, кстати, напрямую связан с добросовестностью. В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства есть планы по ремонту крыш, но их никому не показывают. Даже я как депутат их не вижу. Это не публичная информация. И это позволяет легко манипулировать такими планами.– Несмотря на то что руководство города по факту изменилось, качественных изменений в тендерах, в закупках я, к сожалению, не вижу. Практически все осталось по-прежнему. Минимальные улучшения есть, но это скорее исключения из правил. Можно смело рекомендовать городской власти, исполнительным органам обратить на это внимание и, возможно, разработать определенные нормативные документы на тему проведения закупок. Потому что я, к сожалению, замечаю злоупотребления даже на банальных вещах. Когда больница закупает сыр по 320 гривен за килограмм, понятно, что он этих денег не стоит.– Не скажу, что вопрос только в нормативных документах – безусловно, тут необходима добрая воля руководства города, принципиальность, четкая позиция в отношении таких вопросов. Тогда уже главврач отдельной больницы, наблюдая этот тренд, понимает, что сыр нужно закупать по адекватной цене, а не вдвое дороже.Но и нормативных актов тоже нет. На мой взгляд, давно уже можно было принять определенное решение, которое позволило бы применять процедуры закупки с низших порогов, что тоже создало бы определенные сложности для махинаций. Можно разработать определенные положения для более эффективного использования бюджетных средств. Но опять-таки, это добрая воля. Пока движения в данном направлении я не вижу.– В целом деятельность комиссий в городском совете традиционно носит формальный характер. И как раз с этим зачастую связана неэффективность работы горсовета. Комиссии не функциональны, на заседаниях не рассматриваются вопросы назначения или увольнения руководителей коммунальных предприятий. Туда выносятся формальные вопросы отчетности, но они, как правило, не приводят ни к каким решениям. Решения принимаются исполкомом и городским головой. А ведь именно депутаты как представители харьковчан, которые их избирали, должны иметь влияние на подобные вещи. Мы получаем обратную связь от людей и понимаем, как это работает. Чего не скажешь об исполкоме. Во-первых, это достаточно закрытый орган, а во-вторых – он не представляет людей, а избирается депутатами. Так что я считаю, что комиссии нужно усиливать.Комиссия ЖКХ, членом которой я являюсь, тоже недавно заседала. Заслушали формальную отчетность. И когда задаешь вопросы по конкретным объектам, начинается самое интересное: «А мы не знали. А это у нас не на балансе. Нужно поставить? А как?». Например, поднимался вопрос по канализации. Я обратил внимание, что городские органы не настроены брать коммуникации, построенные в советское время, на свой баланс, потому что они проблемные. Зачем же добавлять себе работы? Эти объекты остаются бесхозными, они не обслуживаются, из-за чего разрушаются, засоряются и так далее.И так происходит в любой сфере. Отсутствие ответственности, мониторинга и определенных критериев эффективности работы. Это, на мой взгляд, вообще демотивирует.– Подобная практика работы горсовета складывалась годами. Понятно, что изменения не произойдут моментально, но они произойдут. Все будет меняться на протяжении полугода-года.Необходимо подходить современно к управлению городом. Прежде всего – наладить систему обратной связи от граждан, получать претензии, чтобы понимать, где неэффективно работает механизм самого горсовета и исполнительного органа. Ничего подобного вообще не существует, такой системы нет в нашем городе. Второе – критерии эффективности. Каковы критерии эффективности любого департамента? Их нет – «мы работаем работу». Это просто прошлый век. Нужно конкретно прописывать, какие объекты и в каком количестве необходимо реализовать, какие подходы применить. Этого нет. Имитация бурной деятельности.