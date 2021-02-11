Вчера, 10 февраля, на 631 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский около Изюма произошла серьезная авария.

Как сообщили в полиции, 47-летний водитель автомобиля Nissan Primastar, житель города Константиновка Донецкой области, не справился с управлением.В результате микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. Водитель и три пассажира - 18- летний парень, 56 и 64-летние женщины с травмами различной степени тяжести были доставлены в местную больницу. 56-летняя жительница города Дружковка Донецкой области от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.