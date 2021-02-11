В Украине планируют ужесточить наказание за незаконное выселение из жилья – вплоть до уголовной ответственности. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла в первом чтении. Чьи интересы защищают законодатели?

Защита от коллекторов и нечистых на руку чиновников

На следующий день вас просто выставляют



Палка о двух концах

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4333, предусматривающий введение штрафов и даже уголовной ответственности за незаконное выселение граждан из жилья.Законопроект предусматривает дополнение статьи 162 Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за нарушение неприкосновенности жилища пунктами 3 и 4, предусматривающими ответственность за незаконное выселение из жилья.– Таким образом, предлагается установить, что незаконное выселение из жилья наказывается штрафом от 170 тысяч до 255 тысяч гривен, то есть от тысячи до 15 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или лишением свободы на срок от трех до шести лет, – поясняет юрист Роман Чумак. – Такие же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом либо с применением насилия или с угрозой его применения, будут караться штрафом от 255 тысяч до 425 тысяч гривен, то есть от 15 тысяч до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.Сейчас статья 162 Уголовного кодекса состоит лишь из двух пунктов, которые предусматривают, что незаконное проникновение в жилище, незаконное проведение в нем осмотра или обыска, незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан, наказываются штрафом от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн) или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет. Те же действия, совершенные должностным лицом или с применением насилия либо с угрозой его применения, наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.В пояснительной записке к законопроекту указывается, что по данным Офиса генпрокурора, наблюдается увеличение фактов незаконного нарушения неприкосновенности жилья, в том числе незаконного выселения. Так, в 2017 году зарегистрировано 3523 случая нарушения неприкосновенности жилища, в 2019 году — 4415.– Как показывает практика, чаще всего от подобных преступных действий страдают наименее защищенные в социальном аспекте слои населения из числа лиц пожилого возраста, одиноких матерей и родителей с несовершеннолетними лицами, лиц, которые приобрели соответствующее жилье в кредит, – отмечают авторы документа. – Кроме того, в настоящее время в Украине приобрели угрожающее распространение факты незаконного выселения, которые осуществляются коллекторскими фирмами с привлечением к этим действиям значительного количества лиц, действующих по предварительному сговору и применяющих к потерпевшим насилие. Есть отдельные факты совершения таких противоправных действий с участием должностных лиц.Существующие на сегодняшний день санкции за указанные действия, по мнению законодателей, несоразмерны с тем вредом, который наносится людям в результате незаконного выселения.«В связи с этим возникла необходимость в установлении уголовной ответственности за совершение подобных противоправных действий по таким квалифицирующим признакам, как: совершенные по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом, или с применением насилия», – говорится в пояснительной записке.Авторы законопроекта уверены, что его принятие позволит повысить эффективность механизмов противодействия таким преступлениям.Юрист Роман Чумак считает, что этот законопроект на руку недобросовестным должникам, которые пользуются чужим имуществом, не имея на то правовых оснований.– Назаконным считается выселение, если нет соответствующего решения суда о выселении и если оно проводится не представителями исполнительной службы, – уточняет юрист. – Такие действия караются законом.Но с другой стороны, как замечает юрист, собственник жилья в нашей стране абсолютно не защищен.– Взять, например, европейский опыт. Если вы в арендованной квартире не внесли вовремя плату за следующий месяц, то буквально на следующий день вас просто выставляют вместе с вещами на улицу. И это считается нормальным, поскольку защищает право собственности хозяина квартиры, – говорит юрист. – По логике законопроекта №4333 выселить арендатора самовольно нельзя – нужно получить решение суда. В противном случае выходит, что можно применить это наказание и к собственнику жилья.В большинстве случаев, по мнению Романа Чумака, так и происходит – в частности, когда новый владелец квартиры не может выселить из нее бывшего хозяина, который, допустим, лишился квадратных метров за долги.– Например, купил человек квартиру у банка или через Фонд гарантирования вкладов, либо через государственный аукцион СЕТАМ, где исполнительная служба продает квартиры за долги. Гражданин уже является собственником квартиры, у него есть все документы, но выселить бывшего владельца, который там по-прежнему проживает, он просто так не может – нужно решение суда, – рассказывает Роман Чумак.А на то, чтобы получить решение суда о выселении, придется потратить два года.– Таким образом, два года этот должник пользуется вашим имуществом. Ему начисляется коммуналка, за которую он, естественно, не платит, накапливая долги для собственника. А собственник должен получить решение суда и явиться вместе с судебным исполнителем для выселения, – продолжает юрист. – К тому же принудительное выселение не всегда эффективно. Приходит, например, исполнитель с решением суда, а человек заявляет: «Я не хочу выселяться». Исполнитель разводит руками: «Ничего сделать не могу – не исполняется решение суда». Ну привлекут к ответственности упрямого должника, но кому от этого легче – он продолжает пользоваться вашим имуществом. Я считаю, что такой законопроект на руку недобросовестным должникам, которые пользуются чужим имуществом, не имея на это правовых оснований.Сейчас новый владелец просто берет и выселяет жильцов, которые находятся в его собственности на птичьих правах.– Это квалифицируется как самоуправство и на практике, как правило, ненаказуемо, поскольку доказать состав этого уголовного проступка, который так и называется – самоуправство, сложно, – замечает Роман Чумак.Так что такая законодательная инициатива – по мнению юриста, палка о двух концах.