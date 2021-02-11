По состоянию на 11 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 54 175 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 79 824 случая заболевания COVID-19, 5 250 человек находятся под медицинским наблюдением, 73 112 пациентов выздоровели, 1 462 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 11 февраля в Украине зафиксировано 5 039 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 258 094 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 24 058 человек умерли, 1 098 944 - выздоровели.