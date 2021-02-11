Прожиточный минимум должен применяться исключительно для определения основных социальных гарантий – Кабмин решил изменить систему подсчета размеров прожиточного минимума, который сегодня является расчетной величиной еще и для определения размера штрафов, сборов, платежей и взысканий.

Что предлагают?



Как избавиться от несуразицы

Реальный прожиточный минимум вдвое выше официального

Кабинет министров одобрил проект закона об изменении системы расчета размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей, взысканий и платы за предоставление административных услуг.Документ, в частности, предусматривает, что прожиточный минимум должен быть стоимостной величиной для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне. В связи с этим прожиточный минимум необходимо применять для определения минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной соцпомощи малообеспеченным семьям и других видов помощи, которые являются основным источником дохода.Сейчас прожиточный минимум является расчетной величиной для определения как размера социальных выплат, так и размера штрафов, сборов, платежей и взысканий.– Почти 180 норм предусматривают использование прожиточного минимума в уголовном, хозяйственном, административном законодательстве. Это более чем в два раза превышает количество норм, которые регулируют вопросы социальных выплат. Их всего 79, – пояснила министр социальной политики Марина Лазебная.Предлагается ввести базовые величины для расчета выплат и сборов, а именно:– для социальных выплат на детей и для социальных выплат населению: для расчета ежемесячных социальных выплат, устанавливаемых к пенсии или государственной соцпомощи, которая выплачивается вместо пенсий, стипендий, алиментов, компенсационных выплат, пособий на уход, а также единовременных денежных выплат (пособий);– для денежных платежей и взысканий: для расчета штрафных санкций и административных взысканий;– для административных сборов: для расчета размеров платы за предоставление административных услуг.По словам главного редактора издания «Деньги.ua» Александра Крамаренко, провести упорядочение необходимо не только в отношении прожиточного минимума.По его словам, есть три величины, которые помимо основной функции используются для опредения размера штрафов, налогов, сборов и т.д.– Необлагаемый налогом минимум доходов граждан в размере 17 гривен, который вообще не имеет никакого физического смысла именно в части налогообложения зарплаты, для чего он, собственно говоря, и вводился в свое время. Тем не менее, на нем базируется множество санкций, штрафов и т.д. То есть для всех этих вещей применяется неиспользуемая сумма, – говорит эксперт.Аналогичная ситуация – с прожиточным минимумом.– Все понимают, что он не имеет никакого отношения к действительности, потому что на две с лишним тысячи гривен, которые сейчас составляет прожиточный минимум, даже пенсионеру прожить невозможно. Тем не менее его используют для исчисления размера зарплат, пенсий, а также всевозможных платежей и взысканий, – продолжает Александр Крамаренко.А такая величина, как минимальная зарплата, используется прежде всего для определения размера минимальных налоговых обязательств по единому социальному взносу, исходя из нее определяется сумма определенных штрафов.– Все это несуразица, – замечает Александр Крамаренко. – По логике вещей нужно поступить следующим образом. Прожиточный минимум должен определяться исходя из стоимости жизни в стране для нескольких категорий – трудоспособные, нетрудоспособные и несовершеннолетние. Отталкиваясь от этого, следует определять размер социальных выплат, пенсий и пр. Минимальная зарплата должна быть величиной, меньше которой работодатель не имеет права платить своему работнику. Она должна индексироваться в зависимости от темпов инфляции, а не от того, что взбредет в голову Кабмину. А также должна быть базовая величина для определения размера штрафов, санкций, причиненного ущерба и т.д. То есть эти вещи должны быть разведены, чтобы не возникало таких ситуаций, что когда Кабмину захотелось поднять минималку, тут же начали резко увеличиваться налоги, сборы и пр. Но с другой стороны, должны быть базовые показатели, к которым будут привязаны, например, суммы причиненного ущерба, чтобы вслед за ростом инфляции эти суммы тоже росли.Однако пока в этом смысле у нас нет порядка, считает эксперт, зато есть нереальность цифр прожиточного минимума в сравнении с реальной жизнью.По данным Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум действительно вдвое выше установленного правительством.– Вторым шагом реформы будет определение этапности достижения основных социальных стандартов реального прожиточного минимума с учетом, безусловно, экономических возможностей государства, – заверила Марина Лазебная.Только когда будет сделан этот второй шаг, неизвестно. Пока же в Украине по состоянию на 1 января 2021 года прожиточный минимум составляет 2 189 грн; с 1 июля 2021 года он вырастет до 2294 грн, а с 1 декабря – до 2393 грн. Прожить сегодня на эти деньги просто нереально.