Прожиточный минимум должен применяться исключительно для определения основных социальных гарантий – Кабмин решил изменить систему подсчета размеров прожиточного минимума, который сегодня является расчетной величиной еще и для определения размера штрафов, сборов, платежей и взысканий.Кабинет министров одобрил проект закона об изменении системы расчета размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей, взысканий и платы за предоставление административных услуг.
Документ, в частности, предусматривает, что прожиточный минимум должен быть стоимостной величиной для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне. В связи с этим прожиточный минимум необходимо применять для определения минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной соцпомощи малообеспеченным семьям и других видов помощи, которые являются основным источником дохода.
Сейчас прожиточный минимум является расчетной величиной для определения как размера социальных выплат, так и размера штрафов, сборов, платежей и взысканий.
– Почти 180 норм предусматривают использование прожиточного минимума в уголовном, хозяйственном, административном законодательстве. Это более чем в два раза превышает количество норм, которые регулируют вопросы социальных выплат. Их всего 79, – пояснила министр социальной политики Марина Лазебная.
Что предлагают?
Предлагается ввести базовые величины для расчета выплат и сборов, а именно:
– для социальных выплат на детей и для социальных выплат населению: для расчета ежемесячных социальных выплат, устанавливаемых к пенсии или государственной соцпомощи, которая выплачивается вместо пенсий, стипендий, алиментов, компенсационных выплат, пособий на уход, а также единовременных денежных выплат (пособий);
– для денежных платежей и взысканий: для расчета штрафных санкций и административных взысканий;
– для административных сборов: для расчета размеров платы за предоставление административных услуг.
Как избавиться от несуразицы
По словам главного редактора издания «Деньги.ua» Александра Крамаренко, провести упорядочение необходимо не только в отношении прожиточного минимума.
По его словам, есть три величины, которые помимо основной функции используются для опредения размера штрафов, налогов, сборов и т.д.
– Необлагаемый налогом минимум доходов граждан в размере 17 гривен, который вообще не имеет никакого физического смысла именно в части налогообложения зарплаты, для чего он, собственно говоря, и вводился в свое время. Тем не менее, на нем базируется множество санкций, штрафов и т.д. То есть для всех этих вещей применяется неиспользуемая сумма, – говорит эксперт.
Аналогичная ситуация – с прожиточным минимумом.
– Все понимают, что он не имеет никакого отношения к действительности, потому что на две с лишним тысячи гривен, которые сейчас составляет прожиточный минимум, даже пенсионеру прожить невозможно. Тем не менее его используют для исчисления размера зарплат, пенсий, а также всевозможных платежей и взысканий, – продолжает Александр Крамаренко.
А такая величина, как минимальная зарплата, используется прежде всего для определения размера минимальных налоговых обязательств по единому социальному взносу, исходя из нее определяется сумма определенных штрафов.
– Все это несуразица, – замечает Александр Крамаренко. – По логике вещей нужно поступить следующим образом. Прожиточный минимум должен определяться исходя из стоимости жизни в стране для нескольких категорий – трудоспособные, нетрудоспособные и несовершеннолетние. Отталкиваясь от этого, следует определять размер социальных выплат, пенсий и пр. Минимальная зарплата должна быть величиной, меньше которой работодатель не имеет права платить своему работнику. Она должна индексироваться в зависимости от темпов инфляции, а не от того, что взбредет в голову Кабмину. А также должна быть базовая величина для определения размера штрафов, санкций, причиненного ущерба и т.д. То есть эти вещи должны быть разведены, чтобы не возникало таких ситуаций, что когда Кабмину захотелось поднять минималку, тут же начали резко увеличиваться налоги, сборы и пр. Но с другой стороны, должны быть базовые показатели, к которым будут привязаны, например, суммы причиненного ущерба, чтобы вслед за ростом инфляции эти суммы тоже росли.
Однако пока в этом смысле у нас нет порядка, считает эксперт, зато есть нереальность цифр прожиточного минимума в сравнении с реальной жизнью.
Реальный прожиточный минимум вдвое выше официального
По данным Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум действительно вдвое выше установленного правительством.
– Вторым шагом реформы будет определение этапности достижения основных социальных стандартов реального прожиточного минимума с учетом, безусловно, экономических возможностей государства, – заверила Марина Лазебная.
Только когда будет сделан этот второй шаг, неизвестно. Пока же в Украине по состоянию на 1 января 2021 года прожиточный минимум составляет 2 189 грн; с 1 июля 2021 года он вырастет до 2294 грн, а с 1 декабря – до 2393 грн. Прожить сегодня на эти деньги просто нереально.