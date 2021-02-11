Несчастный случай произошел в Харьковском лицее-интернате спортивного профиля, расположенного на ХТЗ.

О случившемся рассказали в одном из харьковских Telegram-каналов.По предварительным данным, которая училась на отделении легкой атлетики, вместо тренировки отправилась в свою комнату. Там распылила на полотенце аэрозоль и надышалась им.Спасти девочку не удалось.Как сообщили в полиции, тело девочки направили в морг."Причина и все обстоятельства смерти несовершеннолетней девочки выясняются", - отметили в ведомстве.