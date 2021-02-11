Несчастный случай произошел в Харьковском лицее-интернате спортивного профиля, расположенного на ХТЗ.

О случившемся рассказали в одном из харьковских Telegram-каналов.

По предварительным данным, которая училась на отделении легкой атлетики, вместо тренировки отправилась в свою комнату. Там распылила на полотенце аэрозоль и надышалась им.

Спасти девочку не удалось.

Как сообщили в полиции, тело девочки направили в морг.

"Причина и все обстоятельства смерти несовершеннолетней девочки выясняются", - отметили в ведомстве.

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