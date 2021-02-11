Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Сейчас в апелляционном суде Харькова проходит заседание по пересмотру продления сроков меры пресечения Дмитрию Габышеву. Его подозревают в совершении смертельного ДТП на Окружной дороге.Адвокат просит отменить продленную меру пресечения в виде содержания под транец и избрать круглосуточный домашний арест с обеспечением электронного средства контроля.Прокурор возражает против удовлетворения апелляции.UPD: Дмитрия Габышева суд оставил в СИЗО», сказано в информации канала.Напомним, 21 октября 2020 года Дмитрий Габышев в нетрезвом состоянии ехал за рулем «Toyota Land Cruiser» по харьковской окружной. В 6:40 утра он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ЗАЗ». На месте погибли водитель и пассажирка «ЗАЗа», полковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его дочь Анастасия.На момент ДТП Габышев был лишен прав управления автомобилями за вождение в состоянии алкогольного опьянения.