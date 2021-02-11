На территории предприятия проходят обыски.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, работников АО «Харьковоблэнерго» подозревают в преступном сговоре с представителями предприятий на территории Дергачевского района.По версии следствия, злоумышленники вмешивались в работу приборов учета, настроив их таким образом, что они считали только 30% от фактического объема потребления. Лишь с декабря 2020 года по январь 2021, ущерб, нанесенный государству составляет от 500 тысяч гривен до 1 миллиона.В ходе обыска правоохранители изъяли деньги, черновые записи, документы и поврежденные приборы учета электроэнергии.