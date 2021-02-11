Активисты требуют переименовать харьковскую школу №127, которая носит имя маршала Георгия Жукова.Об этом сообщили в телеграм-канале "Декомунізація.Україна".
"По состоянию на начало февраля 2021 года в городе Харькове до сих пор есть школа, названная в честь "кровавого мясника" - маршала Георгия Жукова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что активисты неоднократно подавали обращения в Харьковский городской совет касательно переименования школы согласно закону о декоммунизации, но безрезультатно.
"Поэтому мы обратились в Министерство юстиции Украины с просьбой провести правовую экспертизу относительно несоответствия наименования и/или символики юридического лица "Харьковская общеобразовательная школа I-III ступеней №127 имени Г.К. Жукова Харьковского городского совета Харьковской области" требованиям Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" на Комиссии по вопросам соблюдения Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", - отмечается в заявлении телеграмм-канала.
После проведения комиссии в 10-дневный срок должен быть издан приказ о несоответствии действующему законодательству названия школы. В свою очередь Минюст обратится в суд об аннулировании регистрации юридического лица, и школе придется изменить свое название, убрав имя маршала Жукова.
"Надеемся, что в следующем учебном году ученики харьковской школы №127 уже не будут писать приставку "имени Жукова" в собственных тетрадях и дневниках. Школа имени Жукова должна быть переименована!" – говорится в телеграмм-канале "Декомунізація.Україна".