Правоохранители Изюмского районного управления полиции разыскивают 14-летнюю Кристину Штонду.

Как сообщили в полиции, девочка 9 февраля около 18:30 ушла из дома и до сих пор не вернулась.Кристина была одета в бордовую куртку с капюшоном и мехом, темно-синие брюки, белую кофту.Особая примета – 4 шрама на правой руке.Предположительно девочка может находиться в Балаклее.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кристины Штонды, просят сообщать по телефонулибо на спецлинию полиции по номеру