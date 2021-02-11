Правоохранители Изюмского районного управления полиции разыскивают 14-летнюю Кристину Штонду.Как сообщили в полиции, девочка 9 февраля около 18:30 ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Кристина была одета в бордовую куртку с капюшоном и мехом, темно-синие брюки, белую кофту.
Особая примета – 4 шрама на правой руке.
Предположительно девочка может находиться в Балаклее.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кристины Штонды, просят сообщать по телефону (099) 925-28-00 либо на спецлинию полиции по номеру 102.