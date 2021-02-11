В Харькове раскрыли жестокое убийство сотрудника пункта приема металлолома.

Как сообщили в Департаменте уголовного розыска ГУ Нацполиции, оперативники разоблачили и задержали злоумышленника.3 февраля в Харькове в помещении приемной металлолома на ул. Танкопия было обнаружено тело 61-летнего работника с огнестрельным ранением глаза. Кроме того, с места преступления была похищена вся выручка пункта приема.На днях, 8 февраля, сотрудники управления уголовного розыска совместно с оперативниками и следователями отдела полиции №2 ГУ Нацполиции в Харьковской области при поддержке корпуса "Корд" задержали подозреваемого в убийстве.Следователи выяснили, что 3 февраля злоумышленник пришел в помещение гаражного бокса, где неофициально подрабатывал скупщиком металлолома его знакомый. Мужчина достал огнестрельное оружие и выстрелил знакомому в лицо. Пострадавший скончался на месте. Нападающий забрал 1500 гривен, которые нашел в помещении гаражного бокса, и скрылся.9 февраля 35-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. По санкции статьи ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества."35-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. Корыстные мотивы руководили им и на этот раз. Проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения орудия убийства. Задержанный злоумышленник в совершении хладнокровного преступления сознался", - говорится в сообщении.