Мужчину подписал акт выполненных работ, которые фактически не были завершены.

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, между отделом поселкового совета Зачепиловского района и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор, на основании которого предприятие должно было провести ремонт крыши районной школы.Однако зная, что объем выполненных работ не соответствует условиям, чиновник внес ложные сведения в акты, чем причинил ущерб государственным интересам на общую сумму более 180 тысяч гривен.Если вина мужчины будет доказана в суде, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.