В Харькове задержали подозреваемого в убийстве 60-летнего работника пункта приема металлолома.
Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска ГУ НП Украины в Харьковской области.
По данным полиции, 3 февраля в пункте приема металлолома в Харькове обнаружили тело 60-летнего работника с огнестрельным ранением глаза. Преступник, совершивший убийство, также украл всю выручку.
8 февраля подозреваемого задержали. Им оказался 36-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.
Продолжаются следственные действия, устанавливается местонахождение орудия убийства. Задержанный в преступлении сознался.
По данным полиции, 3 февраля в пункте приема металлолома в Харькове обнаружили тело 60-летнего работника с огнестрельным ранением глаза. Преступник, совершивший убийство, также украл всю выручку.
8 февраля подозреваемого задержали. Им оказался 36-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.
Продолжаются следственные действия, устанавливается местонахождение орудия убийства. Задержанный в преступлении сознался.