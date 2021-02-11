В Харькове задержали подозреваемого в убийстве 60-летнего работника пункта приема металлолома.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска ГУ НП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, 3 февраля в пункте приема металлолома в Харькове обнаружили тело 60-летнего работника с огнестрельным ранением глаза. Преступник, совершивший убийство, также украл всю выручку.

8 февраля подозреваемого задержали. Им оказался 36-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.

Продолжаются следственные действия, устанавливается местонахождение орудия убийства. Задержанный в преступлении сознался.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Фракция Блока Светличной требует увеличить размер разовой помощи жителям Харьковской области

События