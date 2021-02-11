Харьковский апелляционный суд не удовлетворил ходатайства адвокатов двоих из четверых подозреваемых в деле о пожаре в пансионате «Золотое время», которые просили смягчить меру пресечения для своих подзащитных.

Ольга Кравченко и Игорь Мирончук останутся в СИЗО. Жалобы еще двоих фигурантов будут рассмотрены до конца месяца, пишет Харків Times.



43-летняя Ольга Кравченко, которую следствие называет фактическим руководителем «Золотого времени», приняла участие в суде в режиме видеоконференции, из следственного изолятора.



Адвокат просил применить к ней круглосуточный домашний арест или отпустить ее под залог. По словам адвоката, риски от нахождения его подзащитной вне стен СИЗО не доказаны и не обоснованы.



Сама Ольга Кравченко отметила, что полностью поддерживает апелляционную жалобу своего защитника и просит ее удовлетворить, тем более, что ей нужно воспитывать несовершеннолетнего сына.



В том же ключе высказались еще два адвоката фигурантки дела.



Прокурор возразил, что именно Ольга управляла заведением и при этом не принимала никаких мер для обеспечения надлежащей безопасности. В том числе — пожарной.



Посовещавшись, суд постановил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, а решение суда — без изменений.



Игорь Мирончук в заседании суда не участвовал. Защитники просили заменить его заключение все тем же домашним арестом.



В качестве главного довода приводили его подчиненное положение в структуре пансионата. Дескать, не имел никакого отношения к управлению, не принимал решений, не распоряжался средствами. Соответственно, не отвечал за обеспечение пожарной безопасности.



Адвокат отмечал, что его подзащитный — несчастный наркоман (хоть и бывший), которого супруги Кравченко беззастенчиво использовали.



Адвокаты также настаивали на необоснованности подозрений и отсутствии рисков в связи с освобождением Мирончука из СИЗО. Особенно подчеркивалась готовность подзащитного сотрудничать со следствием (он сам пришел в правоохранительные органы).



Поокурор, в свою очередь, с доводами защиты не согласился и назвал решение следственного судьи законным и обоснованным. По данным следствия, именно Мирончук распоряжался, что и как должно работать в учреждении. И имел все полномочия и доступ к имуществу и средствам пансионата.



Посовещавшись, суд отклонил апелляцию и оставил Игоря Мирончука в СИЗО.



Напоминаем, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150 Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. Погибли 15 человек.



23 января Киевский районный суд избрал меру пресечения для арендатора, сгоревшего 21 января здания нелегального «гериатрического пансионата» 45-летнего Вячеслава Кравченко и его супруги, фактически руководившей «пансионатом», 43-летней Ольги Кравченко.



В тот же день аналогичная мера пресечения была избрана также для владельца дома престарелых 67-летнего Славика Акопяна и так называемого «администратора» 34-летнего Игоря Мирончука.



Адвокаты Мирончука подали апелляционную жалобу 27 января.



На следующий день, 28 января, поступили апелляционные жалобы от адвокатов супругов Кравченко.

