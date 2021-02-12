В Харькове, 12 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11 (п. №3) до 20:00 12.02.21 г.



А также:



Московский район:

Салтовское шоссе, 157 (п. №2, стояк) до 17:00 12.02.21 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 78-в (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 46 (п. №4, стояк) до 20:00 12.02.21 г.