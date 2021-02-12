В Первомайском разыскивается 14-летняя Мария Ушакова.

Как сообщили в полиции, девушка 11 февраля около 14:50 после окончания уроков покинула лицей №2, но домой так и не вернулась.



Мария Ушакова 160-165 см, среднего телосложения, глаза серо-зеленые, волосы каштанового цвета, на правой щеке родимое пятно. Была одета в синюю куртку с опушкой на капюшоне, серую шапку с бубоном с блестками, серый шарф, коричневые брюки, белый свитер с узором коричневого цвета, черные ботинки. При себе имела рюкзак черного цвета.



Всех, у кого есть информация о девочке, просят сообщить по телефонам:



(05748) 3-21-12,

0668340582 (дежурная часть),

0680854191 (ювенальная превенция),

0666158170 (сектор криминальной полиции)

или 102.