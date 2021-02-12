Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 12 февраля облачная погода. Вечером сильно похолодает – температура опустится больше чем на 10 градусов.

Дождь с переходом днем в снег. Туман, видимость 200 - 500 м. Днем налипание мокрого снега, местами по области метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью южный, днем западный, 7 - 12 м / с, днем порывы 15 - 20 м / с.Температура ночью повышение от 3 ° мороза до 2 ° тепла, до 3 - 8 ° тепла утром, днем понижение от 3 - 8 ° тепла утром, до 6 - 11 ° мороза вечером.По городу температура воздуха: повышение в течение ночи от 0 - 2 ° мороза до 4 - 6 ° тепла утром, днем понижение от 4 - 6 ° тепла до 8 - 10 ° мороза вечером.