Пропавшая в Изюмском районе 14-летняя Кристина Штонда найдена.

Как сообщили в полиции, она находилась в Балаклее, где ее и нашли возле одного из кафе.

Напомним, к силовикам обратилась бабушка девочки, которая сообщила, что ее внучка ушла из дома вечером 9 февраля. До 11 февраля девочка обещала бабушке вернуться домой, однако потом она выключила телефон – и женщина пошла в полицию.

Как объяснила сама девочка, в Балаклею она приехала к парню и все эти дни находилась у него.

С девочкой провели профилактическую беседу.  Никаких противоправных действий в ее отношении совершено не было.

Девочку отправят домой.

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