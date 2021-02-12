Пропавшая в Изюмском районе 14-летняя Кристина Штонда найдена.

Как сообщили в полиции, она находилась в Балаклее, где ее и нашли возле одного из кафе.



Напомним, к силовикам обратилась бабушка девочки, которая сообщила, что ее внучка ушла из дома вечером 9 февраля. До 11 февраля девочка обещала бабушке вернуться домой, однако потом она выключила телефон – и женщина пошла в полицию.



Как объяснила сама девочка, в Балаклею она приехала к парню и все эти дни находилась у него.



С девочкой провели профилактическую беседу. Никаких противоправных действий в ее отношении совершено не было.



Девочку отправят домой.