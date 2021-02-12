В рамках комплексной программы на 2021-2025 годы областные власти сократили единоразовую адресную помощь до 22 тысяч гривен вместо 50 тысяч, которые выплачивались в рамках программы на 2016-2020 годы.

Фракция Блока Светличной «Разом!» в Харьковском областном совете настаивает на увеличении размера выплат единоразовой материальной помощи и расширении категорий, которым она предоставляется. В частности, речь идет о предоставлении помощи для одиноких пенсионеров, родителей детей с особенными потребностями социализации и одиноких матерей.Кроме того, в партии выступили за увеличение в областном бюджете расходов на оказание материальной помощи, которых в этом году предусмотрены меньше, чем в предыдущие годы. Если ранее соответствующая программа предусматривала 50 тысяч гривен помощи, то сегодня эта сумма составляет лишь 22 тысячи гривен.«По нашему убеждению, в ситуации, сложившейся в стране в связи с пандемией, ростом тарифов и падением уровня реальных доходов, органы власти должны увеличить социальную поддержку граждан. Представители нашей политической силы в советах всех уровней беспрекословно будут отстаивать эту позицию», - сообщили в партии.