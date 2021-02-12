Для обработки дорог использовано 707 куб. м противогололедных материалов.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог.



Проезд школьными и автобусными маршрутами по дорогам общего пользования обеспечен.



«Для уборки снега на дорогах общего пользования местного и государственного значения было привлечено 235 единиц специальной техники (из них 113 единиц - в режиме дежурства) и 157 рабочих филиалов «Харьковского облавтодора», - сообщили дорожные службы области.



Также дорожники выполняют работы по очистке обочин от талого снега, «карманов» автобусных остановок и обочин мостов от снега. Продолжаются работы по обработке противогололедной смесью дорог, чтобы предотвратить образование гололеда.

