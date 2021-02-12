Сегодня по Восточному календарю наступает год Быка, праздник выпадает на главную зеркальную дату года 12.02.2021, которая считается особенно благополучным периодом для изменения судьбы, осуществления желаний, а также свадьбы.

Также в этот день в мире отмечаются День прокладывания тропинок, Буддийский Новый год «Сагаалган», Международный день «На работу на велосипеде», Международный день науки и гуманизма (День Дарвина), День репродуктивного здоровья, Международный день брачных агентств, Международный день детей-солдат (День Красной руки, Red Hand Day), Всемирный день холангиокарциномы.



Православные верующие отмечают праздник Трех Святых, которое также называют Собор Трех Святителей, или Трисвятие.



День ангела: Василия, Григория, Ипполита, Ивана, Петра, Федора, Стефана, Зенона, Феофила, Эрнеста, Иванны.