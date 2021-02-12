В январе харьковские пограничники пропустили через границу около 100 тысяч человек.

Об этом сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ.



Также через границу были пропущены более 18 тысяч транспортных средств.



На данный момент автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" остается единственным на границе с Россией, который осуществляет пропуск граждан и транспортных средств на Харьковщине.



Пограничники отметили, что по сравнению с январем прошлого года поток граждан и транспортных средств на "Гоптовке" существенно уменьшился. На выезд из Украины ограничений нет, очереди отсутствуют.



В управлении добавили, что за первый месяц 2021 года харьковские пограничники задержали более 20 нарушителей, которые пытались или незаконно пересекли границу.