В январе харьковские пограничники пропустили через границу около 100 тысяч человек.

Об этом сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ.

Также через границу были пропущены более 18 тысяч транспортных средств.

На данный момент автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" остается единственным на границе с Россией, который осуществляет пропуск граждан и транспортных средств на Харьковщине.

Пограничники отметили, что по сравнению с январем прошлого года поток граждан и транспортных средств на "Гоптовке" существенно уменьшился. На выезд из Украины ограничений нет, очереди отсутствуют.

В управлении добавили, что за первый месяц 2021 года харьковские пограничники задержали более 20 нарушителей, которые пытались или незаконно пересекли границу.

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