В январе харьковские пограничники пропустили через границу около 100 тысяч человек.
Об этом сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ.
Также через границу были пропущены более 18 тысяч транспортных средств.
На данный момент автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" остается единственным на границе с Россией, который осуществляет пропуск граждан и транспортных средств на Харьковщине.
Пограничники отметили, что по сравнению с январем прошлого года поток граждан и транспортных средств на "Гоптовке" существенно уменьшился. На выезд из Украины ограничений нет, очереди отсутствуют.
В управлении добавили, что за первый месяц 2021 года харьковские пограничники задержали более 20 нарушителей, которые пытались или незаконно пересекли границу.
Также через границу были пропущены более 18 тысяч транспортных средств.
На данный момент автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" остается единственным на границе с Россией, который осуществляет пропуск граждан и транспортных средств на Харьковщине.
Пограничники отметили, что по сравнению с январем прошлого года поток граждан и транспортных средств на "Гоптовке" существенно уменьшился. На выезд из Украины ограничений нет, очереди отсутствуют.
В управлении добавили, что за первый месяц 2021 года харьковские пограничники задержали более 20 нарушителей, которые пытались или незаконно пересекли границу.