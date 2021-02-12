12 февраля по Восточному календарю наступает Новый год Быка.Этот день лучше провести с близкими, а главным блюдом стола сделать десерты или мороженое.
Также можно приготовить салаты или рыбу.
Главным цветом 2021 года считается белый, под масть Быку.
Что нельзя делать в этот день. 12 февраля и последующие три дня нельзя мыть голову и полы, чтобы не смыть удачу в новом году.
Нельзя давать или брать в долг деньги, чтобы не лишить себя финансового благополучия.
В этот день принято взрывать фейерверки, чтобы отпугнуть злых духов.
Главным цветом 2021 года считается белый, под масть Быку.
Что нельзя делать в этот день. 12 февраля и последующие три дня нельзя мыть голову и полы, чтобы не смыть удачу в новом году.
Нельзя давать или брать в долг деньги, чтобы не лишить себя финансового благополучия.
В этот день принято взрывать фейерверки, чтобы отпугнуть злых духов.