В Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции проведено дополнительное занятие с персоналом по финансовому контролю, который начался 1 февраля и продлится до 31 марта 2021 года.

Главный специалист по вопросам предотвращения и выявления коррупции межрегионального управления Юлия Бутенко отметила своевременность и необходимость проверки срока действия и работоспособности своей электронной цифровой подписи (ЭЦП) и электронной почты, чтобы в полной мере подготовиться к электронному декларированию 2021 года, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации.– Специалист обратила внимание присутствующих на необходимость внесения уникального номера в Единый государственный демографический реестр субъекта декларирования и членов его семьи, а также категорию должности (если таковая имеется) субъекта декларирования, в том числе принадлежность к должностным лицам, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, и субъектам декларирования, которые занимают должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков, – отметили в пресс-службе.Одновременно было дано разъяснение, что сведения об объекте декларирования, который находится во владении или пользовании субъекта декларирования либо членов его семьи, указываются в декларации, если такой объект находился во владении или пользовании по состоянию на последний день отчетного периода или в течение не менее половины дней на протяжении течение отчетного периода.– В конце занятия всем присутствующим были предоставлены исчерпывающие ответы на вопросы, которые возникли во время лекции, и отмечены виды ответственности за нарушение требований финансового контроля, – сообщили в пресс-службе межрегионального управления.