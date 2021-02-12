Национальная служба здоровья Украины не заключила договор с родильным отделением в поселке Слобожанское.

Как сообщает «Суспільне» , жители поселка Слобожанское борются за сохранение роддома, который из-за отсутствия финансирования и договора с НСЗУ оказался под угрозой исчезновения. Для этого представители громады инициировали сбор подписей, чтоб направить свое обращение к Президенту Зеленскому.Как рассказал журналистам завотделением Владимир Токарь, лишь за минувший год в родильном отделении Слобожанской больницы приняли 167 родов. Кроме того, в отделении работает более полусотни работников, однако из пяти анестезиологов трое работают по совместительству. Это одна из причин, почему служба здоровья не заключила соглашение с роддомом."В этом году они выдвинули такое требование, чтобы было четыре анестезиолога на постоянной основе. В Харькове и в Харьковской области укомплектованность анестезиологами - 40%", - сообщил медик.Также, из-за отсутствия финансирования пациентам приходится самостоятельно оплачивать операции и процедуры.На данный момент громада Слобожанского собрала уже 1,5 тысячи подписей под обращением к Зеленскому. Жители надеются, что Президент Украины вмешается в ситуацию и родильное отделение удастся сохранить.