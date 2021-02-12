При государственной вакцинации против коронавируса украинцы, скорее всего, не смогут выбирать вакцину для прививки.

– Скорее всего, люди не смогут выбирать, потому что в зависимости от того, какая вакцина в какой период приходит в страну, формируется перечень групп риска, которые будут вакцинироваться на так называемой платформе, – сообщил в эфире «Украины 24» и. о. главы Центра общественного здоровья МОЗ Игорь Кузин.Он объяснил, что платформа – это использование одного вакцинного инструмента или одной вакцины в рамках единого подхода: вакцинации мобильными группами или в стационарных пунктах.По словам Игоря Кузина, наибольшая партия вакцины ожидается от британского производителя AstraZeneca – от 2 млн до 3,7 млн доз.– Так что вероятнее всего, что группы, которые подпадут под AstraZeneca, будут вакцинироваться только AstraZeneca, – объяснил чиновник.Как будет происходить частная вакцинация и какие вакцины будут доступны украинцам для приобретения за собственный счет, Игорь Кузин не уточнил.Напомним, вакцинация от Covid-19 в Украине должна начаться в феврале. В Минздраве говорят, что в этом месяце ожидается поставка 117 тысяч доз вакцины от компаний Pfizer-BioNtech. Власти обещают, что государственная вакцинация будет бесплатной.