Харьковчане просят построить крытый манеж с футбольным полем. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.

"В нашем большом прекрасном городе Харьков всегда любили футбол. Мы играем в него 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. В 2012 году Харьков достойно принял матчи Евро-2012, команд-участниц и их болельщиков. Одним словом - мы футбольный город! Но ввиду того, что зимы у нас суровые, снежные и холодные, мы вынуждены на этот период переходить в залы, коих и так на всех не хватает. У нас почти 2 млн жителей, наши детские команды ездят на международные турниры за границу, где нет никаких проблем играть в большой футбол, когда за окном минусовая температура и горы снега. Так почему же и в нашем городе не построить такой же манеж с полноценным синтетическим футбольным полем? Это даст возможность детям в зимний период не переходить в зал, а совершенствовать свои навыки именно в большом футболе, а также привлечёт в город различные турниры - как детские, так и взрослые - и даст ещё больший толчок для развития футбола в нашем регионе", - сказано в тексте.Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней.Отметим, что это уже третья подобная петиция – аналогичные просьбы построить крытый футбольный манеж появлялись в 2018 и 2019 годах, но не набрали необходимого для рассмотрения количества голосов.В Харькове есть манеж на базе Национального аэрокосмического университета "ХАИ", однако там поле меньше стандартного и использовано резиновое покрытие.