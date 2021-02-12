Инфляция на потребительском рынке в январе нынешнего года по сравнению с декабрем 2020-го выросла на 1,3%, а в годовом измерении – на 6,1%, сообщает Государственная служба статистики.

Базовая инфляция в январе по сравнению с декабрем прошлого года составила 0,3%, по сравнению с январем 2020 года – 5%.В январе на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 15,4%) подорожали яйца. На 6,5–1%, по информации Госстата, выросли цены на овощи, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, а также сыры. В то же время, на 1,3% снизились цены на свинину.Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий увеличилась на 1%. Это связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%, отметили в службе статистики.Одежда и обувь подешевели на 4% (обувь – на 4%, одежда – на 3,9%).Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 6% произошел за счет повышения тарифов на электроэнергию (на 36,6%), канализацию (17,3%), водоснабжение (10,9%). В то же время, снизились цены на природный газ – на 4,5%.Цены на транспорт выросли на 1% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,3%, автомобилей – на 1%. На 1,4% подешевел проезд в железнодорожном транспорте.В сфере связи выросли цены на 1%, что обусловлено повышением тарифов на местную телефонную связь.