Харьковчан предупреждают о сложных погодных условиях.

По данным синоптиков, сегодня в регионе ожидаются дождь, сильный ветер и туман. Кроме того, уже к вечеру сильно похолодает – температура за день опустится больше чем на 10 градусов. Напомним, что такое резкое изменение погоды связано с вхождением на территорию региона циклона Volker и перемещением активного холодного фронта.Так, сегодня, 12 февраля, будет облачно, дождь иногда будет переходить в снег, местами по области - метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7 - 12 м/с, днем порывы до 15 - 20 м/с. Температура утром - до плюс 8 градусов, вечером - до минус 6-11.В субботу, 13 февраля, тоже будет облачно. Небольшой снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7 - 12 м/с, местами порывы до 15 - 20 м/с. Температура ночью - минус 10 - 15 градусов, днем столбик термометра опустится до минус 6 – 11.В воскресенье, 14 февраля, - облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7 - 12 м/с. Ночью будет до минус 17, днем – минус 8-13.В понедельник, 15 февраля, переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5 - 10 м/с. Температура ночью - 15 - 20 градусов мороза, днем - 9 - 14 градусов ниже нуля.Согласно долгосрочному прогнозу погоду, до конца следующей рабочей недели теплее не станет: температура будет держаться на уровне около минус 10 градусов днем.Напомним, в начале недели в регион зашел циклон Tristan, который принес сильные снегопады и резкое потепление до аномально высоких для февраля температур: 10 и 11 февраля было на 2,6 и 3,8 градуса теплее среднемесячной нормы для февраля.