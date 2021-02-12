Когда человек попадает в магазин, порой бывает очень сложно сориентироваться среди бешеного разнообразия, представленного на полках, и выбрать правильные рыбные изделия, запечатанные в металлические или стеклянные банки. Сайра, килька в томате, сардина в масле, тунец, кольца кальмаров, шпроты, печень трески – как тут не растеряться? Давайте разбираться, в чем вред и польза рыбных консервов и чего все-таки больше.

Чем быстрее – тем больше

Специально для гурманов

Рыбка из банки: другой взгляд



Запах должен возбуждать аппетит



1:0 в пользу рыбных консервов

Рыбные консервы – продукт длительного срока хранения (от латинского conservare – сохранять), питательный, насыщенный минеральными веществами. К тому же если времени на приготовление полноценного обеда или ужина катастрофически мало, можно просто-напросто открыть волшебную баночку и насладиться вкусом содержимого. Сейчас многие люди довольно часто предпочитают свежей рыбе именно такие экспресс-блюда. И в этом, конечно, огромная польза рыбных консервов.Самостоятельно рыбка в банку, конечно, не прыгает – ее туда укладывают люди. И чем быстрее они это сделают, тем больше полезных веществ сохранится в продукте. Так или иначе, а важный для человека (особенно для скелета и зубов) кальций во время консервации сохраняется. Это же касается и магния, и фосфора, и аминокислот, и даже некоторых витаминов. К примеру, содержащиеся в рыбе антиоксиданты ликопин и бета-каротин достигают наибольшей полезности именно во время обработки с помощью высокой температуры.От разновидности сырья и способа приготовления зависит состав продукта в банке. В магазинах продаются разные виды рыбных консервов. Чем же они отличаются?Для приготовления натуральных консервов используется сырая рыба (чаще всего лососевых и осетровых пород, а также палтус, сельдь, ставрида или скумбрия), которая подвергается обработке только во время стерилизации с добавлением соли. Иногда применяются рыбный бульон или желе, образовавшиеся без добавления растительных жиров или специальных маринадов.Производители изготавливают также консервы из полуфабрикатов. Прежде чем рыба (обычно это сельдь, скумбрия, сайра или палтус) отправляется в банку, ее обрабатывают химическим (с добавлением соли, различных специй и пряностей, дыма, растительного масла) либо термическим способом (пастеризации, стерилизации). То есть в таких консервах есть дополнительные растительные жиры.Пресервы – это разновидность консервов, при которой рыба не проходит этап стерилизации. Чаще всего для производства пресервов используют салаку, сельдь, кильку, ферину, хамсу, а также любую другую рыбу мелких пород.Также стоит отличать рыбные консервы по виду заливки:– в масле (сельдь, сайра, шпроты, сардина);– в томате (килька, бычки, скумбрия);– с овощами (лосось, форель, камбала);– в собственном соку (горбуша, тунец, кальмар).Польза рыбных консервов не зависит напрямую от способа приготовления – у каждого метода есть свои преимущества.Помимо собственно рыбных консервов существует отдельный сегмент – консервированной рыбной икры, о пользе которой известно давно. О том, что этот продукт считается деликатесом, знает практически каждый. Принято классифицировать три основных типа «пищи для гурманов»: черная икра, красная и желтая (частиковая).Черная икра добывается из осетровых пород рыб. Наиболее престижной считается икра белуги, за ней следует севрюжья. Самая ценная икра – зернистая, наиболее зрелая. Сейчас такой вид рыбной продукции – один из наиболее дорогих деликатесов в мире. Тем, у кого есть необходимость в повышении гемоглобина, черная икорка поможет очень оперативно. Также она богата витаминами А, В, С, D и различными микроэлементами.Красная икра присутствует у лососевых пород: горбуши, кеты, нерки, кижуча, а также семги, форели, кумжи, тайменя и пр. Этот продукт наиболее насыщен фолиевой кислотой (при ее участии осуществляется нормальная работа кровеносной системы).Желтая (частиковая) икра добывается из остальных пород и видов рыб – трески, минтая, щуки, судака, сиги. Содержащиеся в ней белки усваиваются организмом практически полностью. Желтая икра богата витаминами А, Е и В9, а также минеральными веществами (железом, фосфором), что очень полезно для нормализации кровяного давления и уровня гемоглобина. Благотворно влияет на обмен веществ и входящий в состав икры рыбий жир.К деликатесам в виде рыбных консервов причисляют и рыбные субпродукты: печень некоторых морских рыб (трески, минтая). Они невероятно полезные, но очень жирные. Хотя рыбий жир – это практически сплошной витамин D, в котором нуждаются дети для нормального роста и развития.Наравне с неоспоримой пользой рыбных консервов стоит помнить и о том, что иной раз рыбка из банки способна показать зубки. Самой большой опасностью в консервах может стать наличие бактерий ботулизма, выделяющих токсины в герметично закрытой емкости. Один из способов уберечься от этой беды – простерилизовать продукт перед употреблением. А еще лучше – прежде чем покупать консервы, внимательно изучить состояние тары. Возбудитель ботулизма выделяет газ, и банки со временем вздуваются.Как и любые продукты, консервированная рыба имеет свой срок годности, а также условия хранения. Эти данные прописаны на упаковке, так что не поленитесь прочесть. Обычно рыба в масле хранится до года, различные паштеты и продукция в томатном соусе – полтора-два года, а наиболее выносливыми считаются шпроты – до полутора лет.Банка не должна иметь каких-либо деформаций. На чистой, аккуратно приклеенной этикетке потребитель должен видеть читабельный текст. При вскрытии банки обратите внимание на внутреннюю поверхность – темных пятен там быть не должно. Вред и польза рыбных консервов – понятие плавающее, и порой полезный продукт может убить некачественная упаковка.Ломтики или тушки рыбы должны радовать глаз: быть целыми, правильной формы, плотными по консистенции (но не жесткими), с неповрежденным кожным покровом типичного цвета. Заливка, бульон или соус не должны превышать количество рыбы более чем на 10-40%. Заливка из масла должна быть прозрачной, без примесей и помутнений; цвет томатного соуса – от оранжево-красного до коричневого. Вкус и запах должны возбуждать аппетит.И еще. Есть такая поговорка: «Дешева рибка – погана юшка». Это же касается и стоимости рыбных консервов. Чаще всего невысокая цена сообщает покупателю о том, что производитель мог сэкономить – использовать некачественное сырье или химические добавки вместо натуральных.Практически в каждом доме на праздник или в будний день хозяйки потчуют домочадцев блюдами из рыбных консервов. С ними делают салаты, мастерят закуски, пекут пироги, варят супы, их намазывают или выкладывают на бутерброды. Вкус консервированной рыбы практически всем знаком с детства.Расфасовка консервов в небольшие жестяные или стеклянные банки делает их удобными для транспортировки. А если, к примеру, компания друзей или большая семья решила выехать на пикник и не хочет тратить время на готовку, такие продукты станут незаменимыми. Тем более что производители способны предложить богатый ассортимент разнообразных видов рыбных консервов.