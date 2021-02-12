Об этом сообщают источники Вечернего Харькова и ряд харьковских телеграм-каналов.

Новая председатель Харьковской областной государственной администрации Айна Тимчук оказалась под угрозой увольнения из-за ряда рухнувших показателей региона. Об этом, по нашей информации, в Офисе Президента Украины сообщили чиновнице во время селекторного совещания.В частности, Киев недоволен отсутствием результатов реализации президентской программы «Большое строительство», строительством сельских амбулаторий, практически остановленными темпами реконструкций областных медучреждений, падением показателей промышленности, скандалами с назначениями и прочими аспектами работы чиновницы.Отмечается, что руководству области дали менее месяца на то, чтоб начать исправлять ситуацию, иначе Айна Тимчук будет уволена с должности главы ХОГА.