Об этом сообщают источники Вечернего Харькова и ряд харьковских телеграм-каналов.Новая председатель Харьковской областной государственной администрации Айна Тимчук оказалась под угрозой увольнения из-за ряда рухнувших показателей региона. Об этом, по нашей информации, в Офисе Президента Украины сообщили чиновнице во время селекторного совещания.
В частности, Киев недоволен отсутствием результатов реализации президентской программы «Большое строительство», строительством сельских амбулаторий, практически остановленными темпами реконструкций областных медучреждений, падением показателей промышленности, скандалами с назначениями и прочими аспектами работы чиновницы.
Отмечается, что руководству области дали менее месяца на то, чтоб начать исправлять ситуацию, иначе Айна Тимчук будет уволена с должности главы ХОГА.