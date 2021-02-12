За первый месяц нынешнего года субъекты внешнеэкономической деятельности, работающие в зоне деятельности Слобожанской таможни, перечислили в государственный бюджет Украины 936 миллиона гривен таможенных платежей.

Из более 900 миллионов платежей, перечисленных в госбюджет субъектами ВЭД, в общий фонд отправлено 923,4 млн грн, в специальный фонд – 12,4 млн грн, сообщает пресс-служба Слобожанской таможни.При этом в январе 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления таможенных платежей увеличились на 84,9 млн грн, или на 10% (в январе 2020 года было перечислено 850,8 млн грн).Увеличился и ценовой товарооборот. В Слобожанской таможне зафиксировали рост товарооборота на 355,4 млн грн в сравнении с прошлогодним периодом. Сейчас, в январе 2021-го, он составляет 4 182,6 млн грн.Аналогичная ситуация и с весовым товарооборотом, который в январе 2021-го составил 303,3 тыс. тонн и увеличился в сравнении с прошлым годом на 72,3 тысячи тонн.Среди основных бюджетообразующих товаров в январе 2021 года находятся пластмассы – 106 млн грн, оборудование и его части – 78 млн грн, минеральное топливо — 70,8 млн грн и др.Кроме того, в таможне сообщили, что в результате организации работы по выполнению таможенных платежей в январе дополнительно направлено в госбюджет 81,8 млн грн, которые удалось получить за счет контроля таможенной стоимости товаров, классификационной работы и контроля за определением страны.